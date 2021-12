LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: guida Vlhova ma è aperta la lotta per il podio. Brignone 12ma. Inizio alle 13 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47: Lienz riserva sempre grandi sorprese ed è terreno fertile per le rimonte da dietro, anche se la preparazione della pista oggi ha permesso ottime prestazioni anche alle ragazze che sono partite con pettorali alti e quindi questa situazione potrebbe avvantaggiare le prime della classe 12.43: C’è una sola azzurra al via nella seconda manche. E’ Federica Brignone che ha disputato un’ottima gara ed è 12ma a 99 centesimi da Vlhova. Per l’azzurra non è impossibile aspirare alla top ten 12.40: Questa la classifica della prima manche: 1 Vlhova Petra SVK 51.53 2 GISIN Michelle SUI 51.61 +0.08 3 LIENSBERGER Katharina AUT 51.80 +0.27 4 RAST Camille SUI 52.06 +0.53 5 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 52.11 +0.58 6 MIELZYNSKI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47:riserva sempre grandi sorprese ed è terreno fertile per le rimonte da dietro, anche se la preparazione della pista oggi ha permesso ottime prestazioni ancheragazze che sono partite con pettorali alti e quindi questa situazione potrebbe avvantaggiare le prime della classe 12.43: C’è una sola azzurra al via nella seconda manche. E’ Federicache ha disputato un’ottima gara ed èa 99 centesimi da. Per l’azzurra non è impossibile aspirare alla top ten 12.40: Questa la classifica della prima manche: 1Petra SVK 51.53 2 GISIN Michelle SUI 51.61 +0.08 3 LIENSBERGER Katharina AUT 51.80 +0.27 4 RAST Camille SUI 52.06 +0.53 5 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 52.11 +0.58 6 MIELZYNSKI ...

