LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: che rimonta Truppe e Gallhuber! Brignone, niente rimonta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34: All’intermedio Swenn Larsson ha 2 decimi di ritardo 13.33: niente rimonta e niente vittoria anche oggi per la svizzera Holdener che si inserisce al secondo posto a 26 centesimi dalla vetta. Ora Swenn Larsson 13.32: Perde tanto anche la ceca Dubovska che conclude la sua prova con 9 decimi di ritardo ed è quarta. ora Holdener 13.30: Perde tantissimo nella seconda parte della manche Brignone che chiude con un ritardo enorme, 1?39 da Truppe ed è sesta 13.29: Brignone all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo 13.27: Perde completamente la linea l’austriaca Truppe nel finale ma riesce comunque a mantenere 62 centesimi di vantaggio. Ora Brignone 13.27: 58 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34: All’intermedio Swenn Larsson ha 2 decimi di ritardo 13.33:vittoria anche oggi per la svizzera Holdener che si inserisce al secondo posto a 26 centesimi dalla vetta. Ora Swenn Larsson 13.32: Perde tanto anche la ceca Dubovska che conclude la sua prova con 9 decimi di ritardo ed è quarta. ora Holdener 13.30: Perde tantissimo nella seconda parte della mancheche chiude con un ritardo enorme, 1?39 daed è sesta 13.29:all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo 13.27: Perde completamente la linea l’austriacanel finale ma riesce comunque a mantenere 62 centesimi di vantaggio. Ora13.27: 58 ...

