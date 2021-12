L’Italia è pronta a riaccogliere Pato: destinazione a sorpresa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Finisce l’avventura in MLS per Alexandre Pato. Il brasiliano a breve sarà svincolato… e il Monza sogna un clamoroso ingaggio. Finisce con ben poca gloria l’avventura statunitense di Alexandre Pato. L’ex attaccante del Milan ha racimolato solo 5 presenze con la maglia degli Orlando City senza mai andare in rete. Il suo contratto quindi non gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Finisce l’avventura in MLS per Alexandre. Il brasiliano a breve sarà svincolato… e il Monza sogna un clamoroso ingaggio. Finisce con ben poca gloria l’avventura statunitense di Alexandre. L’ex attaccante del Milan ha racimolato solo 5 presenze con la maglia degli Orlando City senza mai andare in rete. Il suo contratto quindi non gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

