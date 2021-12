Lezioni della pandemia | il salutare bagno di realtà di Orbán

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’anno che si aprirà sarà dominato da tre emolto importanti che andranno a scrivere alcuni capitali cruciali del futuro dell’Europa. La prima elezione, non propriamente politica, è quella che riguarda l’Italia, e ciò che accadrà nella partita a poker del Quirinale, visto e considerando quanto il destino del Recovery europeo è legato in buona parte al destino dell’Italia, avrà un impatto non solo sugli equilibri del governo italiano ma anche su quelli dell’Europa intera. La seconda elezione, sempre presidenziale ma non parlamentare come quella italiana, è quella che ci sarà ad aprile ed è quella che darà la possibilità a Emmanuel Macron di estendere la sua egemonia non solo sulla Francia, nei prossimi cinque anni, ma anche sull’Europa del futuro, ed è evidente che in un’Europa senza Merkel un Macron in grado di raddoppiare i suoi anni alla guida ...