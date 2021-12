(Di mercoledì 29 dicembre 2021) A 39, il difensore argentino Fabricio, che vanta un passato anche in Italia con la maglia del Milan (una sola presenza e tanti prestiti per lui), ha deciso di appendere le scarpe al ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - L'ex milanista Coloccini si è ritirato a 39 anni: 'Ho realizzato tutti i miei sogni' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - L'ex milanista Coloccini si è ritirato a 39 anni: 'Ho realizzato tutti i miei sogni' - milanmagazine_ : DALL'ARGENTINA - L'ex milanista Coloccini si è ritirato a 39 anni: 'Ho realizzato tutti i miei sogni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - L'ex milanista Coloccini si è ritirato a 39 anni: 'Ho realizzato tutti i miei sogni' - apetrazzuolo : DALL'ARGENTINA - L'ex milanista Coloccini si è ritirato a 39 anni: 'Ho realizzato tutti i miei sogni' -

Ultime Notizie dalla rete : milanista Coloccini

ha scritto sui social, che ha collezionato 39 presenza con la maglia dell'Argentina. In passato ha giocato, fra gli altri, nell'Atletico Madrid, nell'Alaves, nel Boca Juniors, nel Newcastle ...ha scritto sui social, che ha collezionato 39 presenza con la maglia dell'Argentina. In passato ha giocato, fra gli altri, nell'Atletico Madrid, nell'Alaves, nel Boca Juniors, nel Newcastle ...Entornointeligente.com / (ANSA) â?” ROMA, 29 DIC â?” A 39 anni, il difensore argentino Fabricio Coloccini, che vanta un passato anche in Italia con la maglia del Milan (una sola presenza e tanti prest ...(ANSA) – ROMA, 29 DIC – A 39 anni, il difensore argentino Fabricio Coloccini, che vanta un passato anche in Italia con la maglia del Milan (una sola presenza e tanti prestiti per lui), ha deciso di ap ...