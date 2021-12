L’Europeo che ci meritavamo

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) È stato bello perché non ce lo aspettavamo. È stato bello perché ci ha contraddetti. È stato bello perché dopo un anno e mezzo di pandemia eravamo stanchi, più lontani gli uni dagli altri che mai, più pessimisti che mai. È stato bello perché, per una volta, non ci siamo sentiti né in debito né in credito. Non eravamo i favoriti, non lo siamo stati fino all’ultimo, finché non siamo diventati semplicemente vincitori, ma qualcosa dentro di noi ci diceva che era giusto così, che ce lo. Ancora oggi – a maggior ragione oggi – non sapremmo dire perché, ma non siamo stati fortunati, non solo almeno, non abbiamo rubato niente a nessuno. Semmai ce lo siamo preso, qualcosa che magari non era destinato a noi.vinto da Roberto Mancini e quell’armata Brancaleone di “mezzi giocatori”, come più di un tifoso italiano non si sarebbe vergognato a ...