Letizia di Spagna, la grande assente a Natale (e il suo dolore) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Natale è una festa da trascorrere insieme agli affetti più cari, una giornata da vivere circondati dalle persone che amiamo, ma che inevitabilmente fa sentire più forte la mancanza di chi non è più con noi. Per Letizia di Spagna è stato un Natale vissuto tra sentimenti contrastanti: da un lato la gioia di avere di nuovo a casa Leonor, la sua primogenita, che da settembre studia in un prestigioso istituto in Galles, dall'altro il dolore dell'assenza della nonna paterna, Menchu ??Álvarez del Valle, scomparsa il 27 luglio all'età di 93 anni. Letizia di Spagna, la mancanza della nonna a Natale È stato un Natale velato dalla tristezza quello di Letizia di Spagna, che ha dovuto fare i conti con un posto ...

