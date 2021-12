L' eredità di Desmond Tutu | uno dei simboli del Sudafrica

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella storia del, segnata dalla scoperta, nella seconda metà del XIX secolo, di giacimenti di diamanti e di oro, dalla colonizzazione da parte del Regno Unito, e dall’avvio della politica di segregazione razziale dell’apartheid istituita dal governono di etnia bianca nel dopoguerra,è stato una delle figure più importanti, insieme a Nelson Mandela, F.W. de Klerk e Albert Lutuli. Con la recente scomparsa dell’arcivescovo, ilperde uno dei suoi padri fondatori, che ha lasciato inun Paese liberato dando voce a quella parte di popolazionena che non ne aveva. L’obiettivo della vita di, quello di spendere ogni sforzo per una società giusta e democratica, senza divisioni ...

È la grandecheTutu ci lascia. Guai a sprecarla. Bene farla fruttare: è la via per una globalizzazione a misura umana. Non è una utopia irrealizzabile. È, invece, un miracolo a ...Andrea De Angelis - Città del Vaticano 'Non abbiamo negato il nostro passato, abbiamo guardato la bestia negli occhi'. Così l'arcivescovoTutu, morto il 26 dicembre all'età di 90 anni, uno dei simboli della lotta all'apartheid, parlava dell'impegno profuso alla guida della Commisione per la verità e la riconciliazione. Istituita ...