L’Eredità 29 dicembre 2021 | Marco nuovo campione non indovina alla Ghigliottina

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il giovane profsi è trovato quest’oggi a concorrere al gioco finale dellade. Nella puntata del 29il giovanesi è presentato con un’ottima cifra di 130 000 euro, che a seguito di alcuni dimezzamenti è sceso a 32 500 euro. Queste sono le cinque parole indizio scelte dagli autori perre la parola misteriosa di oggi: Gioco Spagna Occhio Angeli Scatola Dopo aver riflettuto fino allo scadere del tempo,ha scelto la parola Demoni per via del noto romanzo Angeli e Demoni di Dan Brown e dell’ominimo film di Ron Howard. A quanto pare, però, le altre sono apparse un po’ troppo forzate. Infatti la parola misteriosa non è Demoni, ma è Fagioli. Le spiegazioni del padrone di casa Flavio Insinna sono ...