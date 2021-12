“Lei con gli uomini…”. GF Vip, Giacomo Urtis svela cose su Miriana Trevisan: “Roba da 20-30mila euro” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, le parole dette alle spalle di Miriana Trevisan. Il Natale rende tutti più buoni, è vero. Ma nella casa più spiata d’Italia, non mancano di certo le occasioni per alzare l’asticella della tensione. Un pettegolezzo sulla gieffina Miriana Trevisan proprio nel momento in cui l’inquilino pensava di non essere ‘spiato’. Ecco cosa è successo poco prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli. A parlare questa volta sarebbe stato proprio Giacomo Urtis, in vena di confidenze con Soleil Sorge. Infatti secondo il chirurgo dei vip: “Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. – riporta Diretta News 24 – Intendo quello che ho visto prima di entrare qui al GF Vip”. Poi aggiunge: “Perché io la conosco. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, le parole dette alle spalle di. Il Natale rende tutti più buoni, è vero. Ma nella casa più spiata d’Italia, non mancano di certo le occasioni per alzare l’asticella della tensione. Un pettegolezzo sulla gieffinaproprio nel momento in cui l’inquilino pensava di non essere ‘spiato’. Ecco cosa è successo poco prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli. A parlare questa volta sarebbe stato proprio, in vena di confidenze con Soleil Sorge. Infatti secondo il chirurgo dei vip: “Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. – riporta Diretta News 24 – Intendo quello che ho visto prima di entrare qui al GF Vip”. Poi aggiunge: “Perché io la conosco. Un ...

