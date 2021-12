Legge di Bilancio: stipendi, concorso educazione motoria alla primaria, proroga contratti Covid. Tutte le misure per la scuola [SPECIALE] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora pochi giorni di attività parlamentare per licenziare definitivamente la Legge di Bilancio. Poi una breve pausa a cavallo di Capodanno, fino al 4 gennaio, quando il presidente della Camera, Roberto Fico annuncerà la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica. L'articolo Legge di Bilancio: stipendi, concorso educazione motoria alla primaria, proroga contratti Covid. Tutte le misure per la scuola SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora pochi giorni di attività parlamentare per licenziare definitivamente ladi. Poi una breve pausa a cavallo di Capodanno, fino al 4 gennaio, quando il presidente della Camera, Roberto Fico annuncerà la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica. L'articolodileper la

