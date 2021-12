Legge di Bilancio, la Camera dà l’ok alla fiducia con 414 voti favorevoli: il momento dell’annuncio in Aula – Video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Via libera dalla Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sull’articolo 1 della Legge di Bilancio con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, Vittorio Sgarbi. A seguire verranno votati i rimanenti 21 articoli, su cui non ci sono emendamenti, e quindi si passerà ad esaminare gli ordini del giorno. L’esame del provvedimento dovrebbe concludersi giovedì 30 dicembre in tarda mattinata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Via libera ddei deputatiposta dal governo sull’articolo 1 delladicon 414, 47 contrari e un astenuto, Vittorio Sgarbi. A seguire verranno votati i rimanenti 21 articoli, su cui non ci sono emendamenti, e quindi si passerà ad esaminare gli ordini del giorno. L’esame del provvedimento dovrebbe concludersi giovedì 30 dicembre in tarda mattinata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

