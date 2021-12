Legge di bilancio 2022 - Zero incentivi, aiuti alle concessionarie, retrofit elettrico: le novità per l'auto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il governo ha incassato la fiducia della Camera dei deputati sulla Legge di bilancio, che entrerà in vigore l'1 gennaio 2022. Due sono i provvedimenti che riguardano il settore dell'auto, contenuti in quella che una volta era chiamata manovra: un bonus per le concessionarie e una proroga dei termini per usufruire dell'incentivo al cosiddetto retrofit elettrico. Vediamo le novità nel dettaglio. Sostegno ai dealer. Per quanto riguarda gli aiuti alla distribuzione automobilistica, viene istituito un fondo di 150 milioni di euro per il solo 2022, "da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il governo ha incassato la fiducia della Camera dei deputati sulladi, che entrerà in vigore l'1 gennaio. Due sono i provvedimenti che riguardano il settore dell', contenuti in quella che una volta era chiamata manovra: un bonus per lee una proroga dei termini per usufruire dell'incentivo al cosiddetto. Vediamo lenel dettaglio. Sostegno ai dealer. Per quanto riguarda glialla distribuzionemobilistica, viene istituito un fondo di 150 milioni di euro per il solo, "da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e ...

