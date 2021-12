LeBron domina anche a 37 anni. I segreti di Jokic? 'Ero una point guard cicciona' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Torna la rubrica che racconta la Association nel tempo di un possesso palla. Questa settimana spazio a LeBron James, dominante a dispetto dell'età, e alle origini di Nikola Jokic Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Torna la rubrica che racconta la Association nel tempo di un possesso palla. Questa settimana spazio aJames,nte a dispetto dell'età, e alle origini di Nikola

lucakobe24 : Vittoria importantissima, per ripartire in un momento delicatissimo! LeBron domina a 37 anni (domani) come fosse un… - cYneZFNZ82eMneE : RT @kidaimizuho: Lakers 90 - Suns 108Nonostante LeBron, Phoenix domina il secondo tempo, costringendo i Lakers alla terza sconfitta di fil… - kidaimizuho : Lakers 90 - Suns 108Nonostante LeBron, Phoenix domina il secondo tempo, costringendo i Lakers alla terza sconfitta di fil… -