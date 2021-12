Le Regioni tengono il punto: «Basta quarantena e tamponi per i vaccinati: basta l’autovigilanza» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua il pressing dei presidenti delle Regioni italiane per scongiurare l’effetto paralisi da picco di contagi da Coronavirus. La Conferenza che riunisce gli enti territoriali è stata convocata in sessione straordinaria nella mattinata di oggi, 29 dicembre. La proposta che i governatori hanno deciso di portare all’attenzione dell’esecutivo è quella di azzerare la quarantena per chi è vaccinato con tre dosi ed entra in contatto con un positivo. In questi casi, poi, le Regioni chiedono che il tampone sia effettuato solo ai contatti stretti che sviluppano sintomi. Le conclusioni della riunione straordinaria saranno inviate in un breve documento al Cts. Nell’incontro, inoltre, sarebbe emerso un certo entusiasmo per l’ordinanza che la Toscana ha emanato ieri – seguita nella scelta da Emilia-Romagna -, e già in vigore in Umbria da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua il pressing dei presidenti delleitaliane per scongiurare l’effetto paralisi da picco di contagi da Coronavirus. La Conferenza che riunisce gli enti territoriali è stata convocata in sessione straordinaria nella mattinata di oggi, 29 dicembre. La proposta che i governatori hanno deciso di portare all’attenzione dell’esecutivo è quella di azzerare laper chi è vaccinato con tre dosi ed entra in contatto con un positivo. In questi casi, poi, lechiedono che il tampone sia effettuato solo ai contatti stretti che sviluppano sintomi. Le conclusioni della riunione straordinaria saranno inviate in un breve documento al Cts. Nell’incontro, inoltre, sarebbe emerso un certo entusiasmo per l’ordinanza che la Toscana ha emanato ieri – seguita nella scelta da Emilia-Romagna -, e già in vigore in Umbria da ...

