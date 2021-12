Le Regioni al governo: “Niente test a chi ha la tripla dose e ha avuto solo contatti”. Il documento [PDF] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster che sono venuti a contatto con un positivo e, in questi casi, effettuare il tampone solo a chi in seguito dovesse risultare sintomatico. L'articolo Le Regioni al governo: “Niente test a chi ha la tripla dose e ha avuto solo contatti”. Il documento PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster che sono venuti a contatto con un positivo e, in questi casi, effettuare il tamponea chi in seguito dovesse risultare sintomatico. L'articolo Leal: “a chi ha lae ha”. IlPDF .

Advertising

GiovaQuez : Regioni al Governo: cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster ch… - Agenzia_Ansa : Al lavoro su prezzi calmierati per mascherine Ffp2. Regioni: 'Tracing ingestibile, impiegare personale per vaccini'… - fattoquotidiano : Omicron, oggi il Cdm: sul tavolo il super green pass necessario per lavorare. Le regioni chiedono lo stop alla quar… - SimoneCosimi : RT @GiovaQuez: Regioni al Governo: cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster che sono ve… - ProDocente : Le Regioni al governo: “Niente test a chi ha la tripla dose e ha avuto solo contatti”. Il documento [PDF] -