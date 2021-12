Le pagelle dell’Atalanta 2021 | CENTROCAMPISTI

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Malinovskyi (10) – L'esplosione più attesa in casa Atalanta. Il 4-2-3-1 lo aiuta a compiere il tanto atteso salto di qualità per tutto il girone di ritorno: siglando la bellezza di 8 goal e 12 assist. Se in forma, può addirittura rompere gli indugi anche a partita in corso. Qualità, dribbling, visione di gioco e