«Le manifestazioni di interesse per la Samp sono cinque Con tre abbiamo già scambiato i documenti»

Il Secolo XIX intervista Gianluca Vidal, il commercialista proprietario legale della Sampdoria, colui che si occuperà della vendita del club. Dichiara che sono cinque le manifestazioni di interesse, al momento. «Con dei distinguo. Con tre di queste abbiamo scambiato la documentazione e stiamo vedendo le carte, con le altre due stiamo ancora annusandoci, siamo a una fase precedente. Fino a ieri ho fatto l'ultima call con un gruppo estero. Quindi le cose si muovono, non siamo fermi». Non c'è una tempistica definita, per la cessione. «La speranza è prima possibile ma servono i requisiti che dicevo prima e quindi bisogna fare passi ragionati e con tutte le verifiche del caso. L'auspicio è una controparte corretta, con un patrimonio tracciabile e che garantisca floridità ...

