Le imprese artigiane tornano a crescere, sono 9mila in più (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – tornano a crescere le imprese artigiane. Tra gennaio e settembre il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di attività del comparto si è attestato a quasi 9mila imprese in più, pari ad un tasso di crescita dello 0,67% rispetto alla fine del 2020, riportando in terreno positivo il saldo dopo un lungo periodo di contrazione e poi di lento recupero. Per effetto di questa progressione, al 30 settembre scorso il perimetro del settore si è attestato 1.295.221 mila unità. E’ quanto emerge dall’analisi Movimprese, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio. “La ripresa economica sospinge la risalita del settore artigiano, ambito importante dell’economia nazionale”, sottolinea il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) –le. Tra gennaio e settembre il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di attività del comparto si è attestato a quasiin più, pari ad un tasso di crescita dello 0,67% rispetto alla fine del 2020, riportando in terreno positivo il saldo dopo un lungo periodo di contrazione e poi di lento recupero. Per effetto di questa progressione, al 30 settembre scorso il perimetro del settore si è attestato 1.295.221 mila unità. E’ quanto emerge dall’analisi Mov, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delledelle Camere di commercio. “La ripresa economica sospinge la risalita del settore artigiano, ambito importante dell’economia nazionale”, sottolinea il ...

Advertising

italiaserait : Le imprese artigiane tornano a crescere, sono 9mila in più - fisco24_info : Le imprese artigiane tornano a crescere, sono 9mila in più: Unioncamere, al 30 settembre scorso il perimetro del se… - ignimoki : RT @cislromagna: È stata siglata l’intesa per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica 2019-2022, che riguarda i dipendenti delle impre… - ESG89_Group : Con questa operazione si tende a incentivare l’attività di imprese artigiane che si occupano di riparazione/manuten… -

Ultime Notizie dalla rete : imprese artigiane EDITORIA, SETTORE DIMENTICATO: SI RIPRISTINI IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA Tantissime le realtà artigiane che rischiano di scomparire. Un altro duro colpo al tessuto economico delle piccole e medie imprese e, alla fine di tutto, alle opportunità di rilancio della Cultura. ...

Mobilità sostenibile, la Regione aiuta gli artigiani che si occupano di mezzi green "Vogliamo dare un sostegno aggiuntivo alle aziende artigiane per un'azione sperimentale di promozione dell'innovazione di imprese artigiane attraverso una dotazione dedicata del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. Vogliamo che ci si prepari e si inizi ad andare nel futuro" " così ...

Le imprese artigiane tornano a crescere, sono 9mila in più Adnkronos Le imprese artigiane tornano a crescere, sono 9mila in più Tornano a crescere le imprese artigiane. Tra gennaio e settembre il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di attività del comparto si è attestato a quasi 9mila imprese in più, pari ad un tasso di cresc ...

Quarantena breve per i lavoratori negativi al tampone: il pressing delle categorie per non bloccare le imprese L’obiettivo di industriali e artigiani è evitare possibili assenze e favorire l’immunizzazione dei dipendenti. E Confindustria Alto Adriatico propone il lockdown per i no vax come in Germania ...

Tantissime le realtàche rischiano di scomparire. Un altro duro colpo al tessuto economico delle piccole e mediee, alla fine di tutto, alle opportunità di rilancio della Cultura. ..."Vogliamo dare un sostegno aggiuntivo alle aziendeper un'azione sperimentale di promozione dell'innovazione diattraverso una dotazione dedicata del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole. Vogliamo che ci si prepari e si inizi ad andare nel futuro" " così ...Tornano a crescere le imprese artigiane. Tra gennaio e settembre il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di attività del comparto si è attestato a quasi 9mila imprese in più, pari ad un tasso di cresc ...L’obiettivo di industriali e artigiani è evitare possibili assenze e favorire l’immunizzazione dei dipendenti. E Confindustria Alto Adriatico propone il lockdown per i no vax come in Germania ...