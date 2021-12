Le dieci storie di ricerca scientifica del 2021 per Nature | non solo Covid anche Marte e Intelligenza artificiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le grandididelper la prestigiosa rivistasonoe alcune necessariamente alla pandemia di. Nella lista c’è il primo scienziato ad aver sequenziato la variante Omicron – che ha portato a una esplosione di nuovi contagi nel mondo – ma c’èla ribelle che ha lasciato Google per realizzare sistemi di(AI) etici e iltore cinese che ha guidato la storica discesa del primo rover non americano su. L’elenco si apre con Winnie Byanyima (al centro nella foto) che a capo del programma delle Nazioni Unite per la lotta all’Hiv (Unaids) ha più volte espresso forti critiche a istituzioni e aziende chiedendo ...