Lazio | rinnovo Luiz Felipe | trattativa a oltranza Le ultime

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lanon mollae tratta aildi contratto del difensore In casacontinuano le trattative per quanto riguarda ildi. Il difensore brasiliano è in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora trovato l’intesa con Tare e Lotito. Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, i biancocelesti avrebbero offerto una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro,ne chiede 2.5 e complice l’imminente scadenza potrebbe spingersi fino a tre. Tra un mese potrà firmare a zero con un altro club. In vista di giugno Milan e Inter sono sulle sue tracce, allettate dalla possibilità di non dover pagare il cartellino del calciatore. LEGGI TUTTE LE ...

ASCOLTA Lanon molla Luiz Felipe e tratta a oltranza ildi contratto del difensore In casacontinuano le trattative per quanto riguarda ildi Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora ...Per finanziare il mercato, e anche ildi DYBALA, la Juve potrebbe sacrificare in estate ... che ha in uscita ZAZA (potrebbe andare allase i biancocelesti risolveranno il problema ...Pensieri e riflessioni in casa Lazio anche per quanto riguarda la porta. Le gerarchie sono cambiate ancora: Reina ha ceduto nuovamente il passo a Strakosha che dopo un anno in panchina ...L'albanese sembra ormai deciso a non rinnovare il contratto e a salutare a zero. Spunta un nuovo nome: attenzione agli sviluppi già a gennaio ...