Lazio, ora c'è anche la conferma: Immobile negativo. Domani le visite e il rientro in gruppo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mancava solo il via libera e quest'ultimo è arrivato. Ciro Immobile è pronto a rientrare in gruppo. Il bomber della Lazio ha appena ricevuto l'esito del tampone molecolare fatto in mattinata, anche ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mancava solo il via libera e quest'ultimo è arrivato. Ciroè pronto a rientrare in. Il bomber dellaha appena ricevuto l'esito del tampone molecolare fatto in mattinata,...

