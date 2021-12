Lazio | Luiz Felipe ancora nessun rinnovo | adesso spunta anche il Barcellona

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giorni decisivi per. Dal primo di gennaio il difensore brasiliano sarà libero di trattare con altre società. Il suo contratto con laè infatti in scadenza a giugno e non è stato ...

All'InterFelipe ha uno sponsor che si chiama Simone Inzaghi, che lo conosce benissimo avendolo avuto per cinque anni come giocatore alla. MaFelipe è molto stimato anche dai ...Commenta per primo Lanon vuole farsi scappareFelipe . Il difensore dovrà diventare uno dei pilastri della squadra di Sarri e per questo, scrive oggi il Corriere dello Sport , la società sta spingendo per il ...Durante la sessione invernale del mercato di gennaio la Lazio prova a blindare il difensore centrale brasiliano Luiz Felipe.La Lazio non vuole farsi scappare Luiz Felipe. Il difensore dovrà diventare uno dei pilastri della squadra di Sarri e per questo, scrive oggi il Corriere ...