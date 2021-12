Lazio | Immobile verso il rientro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Finalmente una bella notizia, era ora. Ciropuò tornare a sorridere. L’ultimo tampone a cui si è sottoposto avrebbe dato esito negativo. Finisce così il periodo di isolamento iniziato a metà dicembre e che gli ha fatto saltare due partite di campionato. Dopo il Natale con pochissimi intimi (la moglie, anche lei positiva, e i figli), Ciro riabbraccia il mondo). L’attaccante è infatti atteso per domani, giovedì 30 dicembre, a Formello, per l’ultimo allenamento prima della fine dell’anno. Sarri brinderà a un 2022 che si spera possa essere ricco di soddisfazioni, ma prima valuterà, per quanto possibile, la condizione dei suoi. In molti sono volati all’estero per le vacanze di Natale, gli servirà tempo per smaltire pranzi e cene extra. Dopo Capodanno latornerà a fare sul serio. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i ...

Commenta per primo Ciroè negativo . L'esito del tampone svolto ieri ha dato buone notizie a lui e alla. Oggi il test sarà ripetuto per ulteriore scrupolo. In caso di conferma domani il centravanti potrà ...E' questa in sintesi l'orientamento dato dal Tarnella sua recente sentenza n.13172/21 su un ... ma sempre necessario l'adeguamento igienico sanitario dell'L’attaccante senegalese, che è arrivato in Italia proprio grazie al club biancoceleste, piace come vice Immobile Keita Baldè, dopo essere cresciuto calcisticamente nel Barcellona, è approdato in Itali ...Il primo sospiro di sollievo è arrivato. Ora manca solo l’ultimo step e poi Immobile potrà tornare in gruppo. Il capitano della Lazio dopo una sola settimana è ...