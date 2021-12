«Lavoro e passione, 37 anni nell’Arma» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CarabinieriIl 6 gennaio va in pensione il luogotenente Pasquale Macella: dal ’98 comanda la stazione di Bergamo. «Mi sono arruolato per seguire le orme di uno zio. Poi la gavetta a Clusone e il radiomobile. Il Covid? Devastante. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CarabinieriIl 6 gennaio va in pensione il luogotenente Pasquale Macella: dal ’98 comanda la stazione di Bergamo. «Mi sono arruolato per seguire le orme di uno zio. Poi la gavetta a Clusone e il radiomobile. Il Covid? Devastante.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro passione Stabilizzati i precari del Massimo di Catania, Musumeci: "Un atto di giustizia" Il Bellini oggi è un Teatro che riparte, anche se ancora ha bisogno di tanto lavoro per tornare ai ... Il Bellini - ha concluso Messina - non sarà mai più un assumificio, ma un Teatro che con passione e ...

Morto Matteo Segafreddo, lutto nel mondo della musica Ora però porteremo avanti il suo lavoro'. Segafreddo era molto attivo ad Asolo. Oltre alla ... abbiamo avuto modo di apprezzarlo per la disponibilità, la passione e la generosità dimostrate - ...

Milan, l’altra passione di Diallo: è il suo “lavoro” oltre il calcio MilanLive.it Matteo: “Conciliare lavoro e passione è possibile” Matteo Belintende è uno dei vincitori di Amazon Stars 2021, l'iniziativa di Amazon nata con l’obiettivo di raccontare le storie di quei dipendenti che si sono particolarmente d ...

Oroscopo del mese di Dicembre 2021, le previsioni per amore, lavoro e salute secondo Artemide Oroscopo del mese di Dicembre 2021. Quali sono le previsioni di Artemide ? Scopri i segreti delle stelle e come le posizioni e i movimenti dei corpi ...

