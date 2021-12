L' attivismo di Putin | dalla telefonata con Biden alla chiusura di Memorial | fino al ' ricatto' sul gas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : attivismo Putin

La Stampa

Dopo aver fatto bloccare dalla Corte suprema la prestigiosa associazione fondata da Sakharov più di trent'anni fa, il leader russo domani parlerà con il presidente degli UsaPer il presidente russo Vladimir, invece, Reed è "soltanto un ubriacone e un piantagrane". ... Lo dimostra l'del consigliere per la sicurezza nazionale, figura centrale del gruppo di ...Washington chiede la liberazione di Whelan e Reed, due ex Marine arrestati in Russia. Mosca rilancia con quella di tre cittadini russi ...Lo storico Boris Belenkin: stiamo digitalizzando l’archivio sui gulag, gli orrori non saranno dimenticati «Tutti i regimi russi si somigliano», come le famiglie infelici di Tolstoj: sarebbe così, «ved ...