L’allarme del sindaco di Brandizzo (Torino): “Io medico di base, ieri ho lavorato 16 ore solo per il Covid. Non seguiamo più le altre patologie” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “La situazione a Brandizzo è drammatica. Noi nella Casa della Salute facciamo i tamponi alle persone sintomatiche e ieri abbiamo trovato un quarto dei pazienti positivi. Non riusciamo a gestire tutta la situazione legata al tracciamento, all’isolamento e alle quarantene. Lo facciamo, ma praticamente non seguiamo più le altre patologie”. È L’allarme lanciato da Paolo Bodoni, sindaco di Brandizzo, comune della città metropolitana di Torino che di professione è anche medico di base. “ieri e l’altro ieri ho lavorato 16 ore in un giorno – racconta – e ho fatto praticamente solo Covid. Ho seguito famiglie intere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “La situazione aè drammatica. Noi nella Casa della Salute facciamo i tamponi alle persone sintomatiche eabbiamo trovato un quarto dei pazienti positivi. Non riusciamo a gestire tutta la situazione legata al tracciamento, all’isolamento e alle quarantene. Lo facciamo, ma praticamente nonpiù le”. Èlanciato da Paolo Bodoni,di, comune della città metropolitana diche di professione è anchedi. “e l’altroho16 ore in un giorno – racconta – e ho fatto praticamente. Ho seguito famiglie intere in ...

