La Vita in diretta oggi non va in onda: perché, il motivo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) , cambio Rai 1, 24 dicembre 2021 perché La Vita in diretta oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, non va in onda su Rai 1? Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano oggi non va in onda a causa dello sciopero dei giornalisti Rai. Il giornalista e tutta la sua squadra potranno concedersi qualche giorno di vacanza insieme alle loro famiglie per festeggiare le feste insieme. La Vita in diretta infatti, salvo sorprese, tornerà regolarmente in onda su Rai 1 a gennaio dal momento che anche il 30 dicembre andrà in onda “Il meglio de La Vita in diretta”. A sostituire il programma nella giornata di oggi ci sarà la replica di Tale e Quale Show Il Torneo, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) , cambio Rai 1, 24 dicembre 2021Lain, mercoledì 29 dicembre 2021, non va insu Rai 1? Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matanonon va ina causa dello sciopero dei giornalisti Rai. Il giornalista e tutta la sua squadra potranno concedersi qualche giorno di vacanza insieme alle loro famiglie per festeggiare le feste insieme. Laininfatti, salvo sorprese, tornerà regolarmente insu Rai 1 a gennaio dal momento che anche il 30 dicembre andrà in“Il meglio de Lain”. A sostituire il programma nella giornata dici sarà la replica di Tale e Quale Show Il Torneo, ...

Advertising

RadioMariaITA : H. 14:10 #Pomeriggio #insieme: frammenti di vita quotidiana dei nostri ascoltatori in diretta Roberta - Dany68040899 : @Aerdna3091 La vita in diretta oggi no Andrea? - karm_a7930 : RT @GScuccimarri: A causa dellp sciopero dei giornalisti Rai, l'azienda per oggi ha messo in palinsesto al posto de La Vita in diretta la r… - CorriereUmbria : Sciopero Usigrai, cambia il palinsesto #televisione #Rai - MondoTV241 : Rai, oggi cambio di programmazione, saltano UnoMattina, Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta, ecco i motivi… -