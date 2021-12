La telefonata inaspettata tra Biden e Putin

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, e il suo omologo russo Vladimiravranno un colloquio telefonico nel pomeriggio di domani, givoedì 30 dicembre, “per discutere una serie di argomenti, compresi i prossimi impegni diplomatici” tra Russia e Stati Uniti. Mosca e Washington avvieranno il prossimo 10 gennaio negoziati sulle tensioni in Ucraina e sul controllo delle armi nucleari; un incontro tra Russia e Nato potrebbe poi aver luogo il 12 gennaio, seguito il 13 gennaio da un incontro tra la Russia e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), di cui fanno parte gli Stati Uniti, La chiamata di domani è stata richiesta da, secondo quanto detto da un funzionario dell’amministrazione statunitense alla CNN, eha accettato perché “crede che quando si tratta di Russia non c’è ...