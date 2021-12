La Spagna torna a limitare l’accesso agli stadi: si scende al 75% della capienza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo tre mesi di assoluta libertà nell’accesso del pubblico agli stadi, in Spagna tornano le restrizioni a causa della recrudescenza del Covid. Il Ministero della Salute ha deciso di limitare la capienza degli impianti al 75% e di ridurre al 50% per i palazzetti. Ogni comunità autonoma deciderà poi se effettuare restrizioni ancora più nette. Il governo basco ha già annunciato che fisserà la soglia di accesso agli stadi al 50%. La misura sarà in vigore dal 1 al 31 gennaio, quando sarà rivista di nuovo, anche se in linea di principio includerà anche il match Valencia-Espanyol in programma venerdì Le restrizioni per il pubblico in Spagna si aggiungono a quelle prese da altri paesi, come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo tre mesi di assoluta libertà neldel pubblico, inno le restrizioni a causarecrudescenza del Covid. Il MinisteroSalute ha deciso diladegli impianti al 75% e di ridurre al 50% per i palazzetti. Ogni comunità autonoma deciderà poi se effettuare restrizioni ancora più nette. Il governo basco ha già annunciato che fisserà la soglia di accessoal 50%. La misura sarà in vigore dal 1 al 31 gennaio, quando sarà rivista di nuovo, anche se in linea di principio includerà anche il match Valencia-Espanyol in programma venerdì Le restrizioni per il pubblico insi aggiungono a quelle prese da altri paesi, come ...

