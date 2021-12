La sola energia alternativa è quella risparmiata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Andrea Vivalda Molti anni fa un mio mentore mi insegnò che spesso, quando non si trova soluzione ad un problema, il motivo è che si sta guardando il problema dal lato sbagliato: è esattamente quello che parrebbe stiano facendo i “grandi” della Terra nell’affrontare il problema energetico. C’è chi parla di distese immense di pannelli fotovoltaici nei deserti, chi di infinite catene di pale eoliche sulle creste delle montagne, chi di maxi impianti per sfruttare l’delle maree, chi persino di nucleare. Le risorse di petrolio cominceranno a calare fra meno di vent’anni e i “grandi” cercano le soluzioni per mantenere inalterato l’attuale consumo di, anzi per aumentarlo in modo da poter continuare a spingere oltre i limiti la crescita economica, in un contesto in cui il driver di ogni ragionamento è il Pil. Al contrario, non si considera ...