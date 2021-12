La Russia chiude la ong Memorial | E' un pericolo

Advertising

La Russia chiude Memorial, la storica ong per i diritti umani. Colpo di grazia all'opposizione - la Repubblica - nhanguyen789 : RT @Agenzia_Italia: ????In Russia è stata chiusa la ong #Memorial International, baluardo dei diritti umani

Ultime Notizie dalla rete : Russia chiude

La decisione di "sciogliere" l'organizzazione arriva alla fine di un anno nero per ong e attivisti in29 dicembre 2021LaMemorial , la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani nel Paese, che alla fine degli anni '80 per prima squarciò il velo sull 'orrore dei Gulag e le brutalità della ...A nulla sono valsi gli appelli di Unione Europea, Onu e gran parte della comunita' internazionale contro il suo smantellamento. La decisione ...Memorial, la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani in Russia, quella che alla fine degli anni ‘80 per prima squarciò il velo sull’orrore dei Gulag e le brutalità della repressione ...