La Roma pronta a chiudere per il centrocampista: ballano 5 milioni sul riscatto! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Roma pronta a chiudere per il centrocampista. Come scrive Il Messaggero nell’edizione odierna, la trattativa tra la Roma e l’Arsenal per Maitland–Niles sarebbe vicina alla chiusura: si attende solamente il ritorno di Thiago Pinto nella capitale per la definitiva accelerazione. Pinto Roma CalciomercatoArrivato l’ok del calciatore e il sì dei Gunners sulla formula, ora manca l’accordo sull’eventuale riscatto. Dalle parti di Trigoria non intendono smuoversi dai 10 milioni, mentre l’Arsenal non intende scendere sotto la soglia dei 15 milioni. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laper il. Come scrive Il Messaggero nell’edizione odierna, la trattativa tra lae l’Arsenal per Maitland–Niles sarebbe vicina alla chiusura: si attende solamente il ritorno di Thiago Pinto nella capitale per la definitiva accelerazione. PintoCalciomercatoArrivato l’ok del calciatore e il sì dei Gunners sulla formula, ora manca l’accordo sull’eventuale riscatto. Dalle parti di Trigoria non intendono smuoversi dai 10, mentre l’Arsenal non intende scendere sotto la soglia dei 15. Matteo Brignone

Ultime Notizie dalla rete : Roma pronta Meta Catania: sconfitta con la capolista Petrarca Meta Catania Bricocity sempre sul pezzo e pronta a cercare il nuovo vantaggio con uno straripante ... 19'59' Rafinha (P) AMMONITI: Messina (M), Juchno (P), Vaporaki (M) ARBITRI: Simone Micciulla (Roma ...

Poste Italiane, nuova ondata di assunzioni: tutte le città in cui candidarsi ... Ferrara; Friuli Venezia Giulia : Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone; Lazio : Viterbo, Rieti, Roma, ... Poste Italiane è pronta ad assumere anche consulenti finanziari e commerciali . In questo caso i ...

La Roma pronta a blindare Mancini: i dettagli e il messaggio alla Premier Calciomercato.com Roma, capitolo uscite: Fiorentina su Kumbulla, il Cagliari su Mayoral Per l’albanese si sono fatte avanti anche i rossoblù e il Napoli, oltre al Torino. Lo spagnolo ha ribadito di voler andare via La strana storia di Kumbulla, acquistato diciotto mesi fa dal Verona per ...

Pagliari: "La Recanatese è pronta Ripartiremo a duemila all’ora" Il tecnico ha fissato per oggi la ripresa degli allenamenti dopo che tutti hanno fatto il tampone molecolare. I giallorossi si rinforzano: è atteso per lunedì l’arrivo dal Fiuggi del giovane difensore ...

