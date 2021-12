La rivincita del giornalista del Fatto Quotidiano a cui Draghi aveva detto: «Quello che afferma è falso» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante la tradizionale conferenza di fine anno del presidente del Consiglio, organizzata dall’Ordine dei Giornalisti, in tanti hanno puntato l’attenzione su un episodio che si è verificato nel bel mezzo dell’incontro. Un giornalista del Fatto Quotidiano, Manolo Lanaro, ha posto una domanda a Mario Draghi sulla riforma dell’Irpef e sui mancati benefici per i redditi più bassi. Il presidente del Consiglio ha risposto citando alcuni dati, ma partendo da una premessa che a molti è parsa inappellabile: «Quello che lei sta affermando è falso». In realtà, con il progredire della legge di Bilancio nelle aule di Senato prima e di Camera poi, diversi organi di stampa e diverse analisi hanno effettivamente appurato che la riforma dell’Irpef mostra i suoi benefici maggiori per i ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante la tradizionale conferenza di fine anno del presidente del Consiglio, organizzata dall’Ordine dei Giornalisti, in tanti hanno puntato l’attenzione su un episodio che si è verificato nel bel mezzo dell’incontro. Undel, Manolo Lanaro, ha posto una domanda a Mariosulla riforma dell’Irpef e sui mancati benefici per i redditi più bassi. Il presidente del Consiglio ha risposto citando alcuni dati, ma partendo da una premessa che a molti è parsa inappellabile: «che lei stando è». In realtà, con il progredire della legge di Bilancio nelle aule di Senato prima e di Camera poi, diversi organi di stampa e diverse analisi hanno effettivamente appurato che la riforma dell’Irpef mostra i suoi benefici maggiori per i ...

