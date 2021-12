La riconoscete? A 52 anni, un fisico da ragazzina: la star della tv italiana in Brasile, foto da urlo | Guarda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'amore fa bene alla mente, al cuore e... al corpo. La prova vivente è Natasha Stefanenko, ex modella russa ormai italiana d'adozione. Diventata famosa in tv negli anni 90, oggi la statuaria Natasha, tanto simpatica quanto statuaria, ha 52 anni ma sembra ancora una ragazzina. Merito dei geni, certo, ma forse anche un po' del rapporto duraturo e inscalfibile con il marito Luca Sabbioni. Insieme alla giovane figlia Sasha (bellissima, come i genitori), la Stefanenko sta trascorrendo le vacanze di Natale e Capodanno "in Paradiso", come lei stessa ha scritto sulla propria pagina Instagram a corredo di una delle tante foto pubblicate negli ultimi giorni. I suoi 210mila follower sono stati allietati da scatti pieni di amore, tenerezza, romanticismo. E sole, tanto sole: Natasha, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'amore fa bene alla mente, al cuore e... al corpo. La prova vivente è Natasha Stefanenko, ex morussa ormaid'adozione. Diventata famosa in tv negli90, oggi la statuaria Natasha, tanto simpatica quanto statuaria, ha 52ma sembra ancora una. Merito dei geni, certo, ma forse anche un po' del rapporto duraturo e inscalfibile con il marito Luca Sabbioni. Insieme alla giovane figlia Sasha (bellissima, come i genitori), la Stefanenko sta trascorrendo le vacanze di Natale e Capodanno "in Paradiso", come lei stessa ha scritto sulla propria pagina Instagram a corredo di una delle tantepubblicate negli ultimi giorni. I suoi 210mila follower sono stati allietati da scatti pieni di amore, tenerezza, romanticismo. E sole, tanto sole: Natasha, ...

