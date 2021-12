La Regione Lombardia vieta al sindaco di Buccinasco di fare tamponi solo ai residenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Ats Milano, l'agenzia di tutela della salute che dipende dalla Regione Lombardia, vieta al sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, di sottoporre ai tamponi solo i residenti nella farmacia comunale, decisione da lui comunicata il 27 dicembre ai concittadini per evitare la migrazione dai comuni limitrofi con la conseguenza di code lunghissime "La situazione diventerà ancora più pesante" "Ci hanno detto che bisogna farli a tutti" spiega Pruiti all'AGI aggiungendo che "la situazione diventerà ancora più pesante perché la farmacia dovrà fare i tamponi anche ai ragazzi delle scuole che terminano le quarantene". Sul suo profilo Facebook, Pruiti ha comunicato così la sua delusione: "Cari concittadini, il Comune ci prova ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Ats Milano, l'agenzia di tutela della salute che dipende dallaaldi, Rino Pruiti, di sottoporre ainella farmacia comunale, decisione da lui comunicata il 27 dicembre ai concittadini per evitare la migrazione dai comuni limitrofi con la conseguenza di code lunghissime "La situazione diventerà ancora più pesante" "Ci hanno detto che bisogna farli a tutti" spiega Pruiti all'AGI aggiungendo che "la situazione diventerà ancora più pesante perché la farmacia dovràanche ai ragazzi delle scuole che terminano le quarantene". Sul suo profilo Facebook, Pruiti ha comunicato così la sua delusione: "Cari concittadini, il Comune ci prova ...

