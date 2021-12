“La quarantena fa questi effetti”, Chiara Ferragni coperta solo dalla mano. Il “lato A” si vede tutto… – FOTO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chiara Ferragni devastante su Instagram: la sexy influencer ha sorpreso tutti restando praticamente nuda. Chiara Ferragni ha una capacità straordinaria: riesce a sorprendere ogni singola volta il web con contenuti sempre diversi. La varietà di post che la moglie di Fedez piazza sul web è sbalorditiva. Ovviamente questo è il suo lavoro: la nativa di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021)devastante su Instagram: la sexy influencer ha sorpreso tutti restando praticamente nuda.ha una capacità straordinaria: riesce a sorprendere ogni singola volta il web con contenuti sempre diversi. La varietà di post che la moglie di Fedez piazza sul web è sbalorditiva. Ovviamente questo è il suo lavoro: la nativa di L'articolo proviene da YesLife.it.

Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - GiovaQuez : Regioni al Governo: cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster ch… - rtl1025 : ?? #Regioni a #Governo: cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la #quarantena per i #vaccinati con… - granati_mauro : RT @DSant65: Altro giro,altra corsa !! #CTS (Centro terrorismo sanitario ) “via la #quarantena per i #vaccinati con booster o con due dosi… - weakvisions : @tetraminopo Boh ti dico io ho fatto sierologico che era negativo a maggio 2020 poi pungidito, tampone rapido e se… -