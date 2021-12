La profezia di Tremonti |   Se cambia il governo sarà il caos

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giulioanalizza la situazione attuale e fa delle ipotesi sul futuro. Con l'inflazione in crescita e l'aumento dei prezzi delle materie prime si prospetta un periodo difficile, serve stabilità

Intervistato da Libero, spiega che con l'inflazione in crescita e l'aumento dei prezzi delle materie prime non sarebbe saggio cambiare esecutivo. La burocrazia, inoltre, potrebbe andare... Giulio Tremonti analizza la situazione attuale e fa delle ipotesi sul futuro. Con l'inflazione in crescita e l'aumento dei prezzi delle materie prime si prospetta un periodo difficile, serve stabilità...