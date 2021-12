La pandemia dei non vaccinati spaventa. Due rimedi per contrastarla (Di mercoledì 29 dicembre 2021) a cura di Scienziate per la Società (SpS) A un anno dal lancio della vaccinazione contro il Covid-19, i vaccini a RNA, somministrati ad oggi a miliardi di persone, si sono dimostrati estremamente sicuri ed efficaci nel prevenire la malattia grave e la morte. L’arrivo della variante Delta, molto più infettiva delle precedenti, ha causato una ripresa dei contagi, che ha richiesto la somministrazione di una terza dose per aumentare gli anticorpi e riportare la pandemia sotto controllo. La necessità di questa ulteriore vaccinazione, insieme al recente arrivo della variante Omicron hanno tuttavia smorzato l’entusiasmo e la fiducia nella strategia vaccinale. Ma la percezione di insuccesso che si avverte nella popolazione è sbagliata, e lo dimostrano i dati sui casi di covid da Omicron tra i vaccinati e i non vaccinati. La variante Omicron ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) a cura di Scienziate per la Società (SpS) A un anno dal lancio della vaccinazione contro il Covid-19, i vaccini a RNA, somministrati ad oggi a miliardi di persone, si sono dimostrati estremamente sicuri ed efficaci nel prevenire la malattia grave e la morte. L’arrivo della variante Delta, molto più infettiva delle precedenti, ha causato una ripresa dei contagi, che ha richiesto la somministrazione di una terza dose per aumentare gli anticorpi e riportare lasotto controllo. La necessità di questa ulteriore vaccinazione, insieme al recente arrivo della variante Omicron hanno tuttavia smorzato l’entusiasmo e la fiducia nella strategia vaccinale. Ma la percezione di insuccesso che si avverte nella popolazione è sbagliata, e lo dimostrano i dati sui casi di covid da Omicron tra ie i non. La variante Omicron ...

GuidoDeMartini : ??VACCINI E DIVIETI NON EVITANO I CONTAGI MA LA COLPA VIENE RIFILATA AI NO VAX?? Muta il virus, muta il quadro della… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - AndreaOrlandosp : Solidarietà al ministro Stefano #Patuanelli per le minacce che ha ricevuto. Sono certo che proseguirà con maggiore… - GuglielmiWilly : RT @laperlaneranera: #Domanda; Chi favorisce la Pandemia Covid? 1) 6 milioni di #Immigrati? 2) 6 milioni di #NoVax? 3) 90% dei #Vaccinati?… - WendellGee1985 : RT @longagnani: STAGIONALITÀ DEL #Covid Impressionante come i minimi dei contagi a livello dell'intero pianeta Terra coincidano perfettam… -