La pandemia cambia, la Lombardia no: sempre prima nei contagi. Tre ipotesi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Record di nuovi contagi ieri, con un tasso di positività che è superiore di quattro punti percentuali rispetto a quello delle altre regioni. Trenord costretta a sopprimere 100 corse ferroviarie al giorno per la mancanza di personale, risultato positivo e quindi in quarantena. Se il virus si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta l’Italia, in Lombardia la sua diffusione è sensibilmente più alta rispetto al resto del Paese. E la Regione si rivela un caso quantomeno da analizzare, visto che dagli inizi della pandemia si è contraddistinta per avere quasi sempre un più alto numero di contagi rispetto alle altre regioni. Ma quali sono le motivazioni? Le ipotesi sono tre e sono legate tra di loro. L’alta capacità di contagio della variante Omicron associata al freddo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Record di nuoviieri, con un tasso di positività che è superiore di quattro punti percentuali rispetto a quello delle altre regioni. Trenord costretta a sopprimere 100 corse ferroviarie al giorno per la mancanza di personale, risultato positivo e quindi in quarantena. Se il virus si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta l’Italia, inla sua diffusione è sensibilmente più alta rispetto al resto del Paese. E la Regione si rivela un caso quantomeno da analizzare, visto che dagli inizi dellasi è contraddistinta per avere quasiun più alto numero dirispetto alle altre regioni. Ma quali sono le motivazioni? Lesono tre e sono legate tra di loro. L’alta capacità dio della variante Omicron associata al freddo ...

GuidoDeMartini : ??VACCINI E DIVIETI NON EVITANO I CONTAGI MA LA COLPA VIENE RIFILATA AI NO VAX?? Muta il virus, muta il quadro della… - fattoquotidiano : Verso la fine della pandemia grazie a #Omicron? Per la professorella Viola “clinicamente non cambia”. Ma gli scienz… - HuffPostItalia : La pandemia cambia, la Lombardia no: sempre prima nei contagi. Tre ipotesi - Rosyfree74 : RT @CremaschiG: Un sistema che dopo DUE anni di #pandemia non può fare #tamponi gratis a tutti che non ha ancora #medici e #infermieri a su… - aphrodisyac : boh comunque io ho sempre usato le mascherine ffp2 nei luoghi chiusi da inizio pandemia quindi non mi cambia niente… -