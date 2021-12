La nuova musica di Britney Spears non ci sarà: “È il mio vaffan****”, lo sfogo su Instagram (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi aspettava nuova musica di Britney Spears dopo la vittoria della battaglia legale sulla conservatorship resterà deluso. La popstar aveva già annunciato che non sarebbe mai più tornata sul palco, ma nell’ultimo post pubblicato su Instagram prende una posizione netta e categorica sull’eventuale ritorno in studio. Oltre alle esternazioni sull’importanza della fede, Britney Spears spiega a chiare lettere che negli anni della conservatorship qualsiasi aspetto della sua carriera – i concerti, i dischi, le apparizioni televisive – erano sotto lo stretto controllo dei suoi supervisori, che rispondevano di “no” ad ogni sua richiesta. Nel lungo messaggio, la popstar si scaglia anche contro la sorella. Ecco la prima parte: “Volevo essere gentile ma quello che mi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi aspettavadidopo la vittoria della battaglia legale sulla conservatorship resterà deluso. La popstar aveva già annunciato che non sarebbe mai più tornata sul palco, ma nell’ultimo post pubblicato suprende una posizione netta e categorica sull’eventuale ritorno in studio. Oltre alle esternazioni sull’importanza della fede,spiega a chiare lettere che negli anni della conservatorship qualsiasi aspetto della sua carriera – i concerti, i dischi, le apparizioni televisive – erano sotto lo stretto controllo dei suoi supervisori, che rispondevano di “no” ad ogni sua richiesta. Nel lungo messaggio, la popstar si scaglia anche contro la sorella. Ecco la prima parte: “Volevo essere gentile ma quello che mi ...

