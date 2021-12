“La misura da prendere è anche un’altra”. Covid Italia, Massimo Galli lo dice dopo l’esplosione dei contagi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Stiamo vedendo una diffusione esplosiva della variante Omicron” del Covid, “che interessa anche i vaccinati. Non mi sembra proprio il momento di togliere la quarantena per gli esposti” al virus “e i colpiti, mentre credo che per i contatti vaccinati di persone positive si possa ragionare su quarantene di minor durata”. L’infettivologo Massimo Galli invita alla cautela mentre cresce il dibattito sulla possibile revisione dei protocolli che regolano l’isolamento anti-Covid in Italia. “Siamo tutti abbastanza basiti per il numero di infezioni che stiamo osservando ovunque”, spiega all’Adnkronos Salute l’esperto, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Perché è vero che “facciamo tantissimi tamponi in più in questo periodo in cui molte persone se li vanno a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Stiamo vedendo una diffusione esplosiva della variante Omicron” del, “che interessai vaccinati. Non mi sembra proprio il momento di togliere la quarantena per gli esposti” al virus “e i colpiti, mentre credo che per i contatti vaccinati di persone positive si possa ragionare su quarantene di minor durata”. L’infettivologoinvita alla cautela mentre cresce il dibattito sulla possibile revisione dei protocolli che regolano l’isolamento anti-in. “Siamo tutti abbastanza basiti per il numero di infezioni che stiamo osservando ovunque”, spiega all’Adnkronos Salute l’esperto, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Perché è vero che “facciamo tantissimi tamponi in più in questo periodo in cui molte persone se li vanno a ...

