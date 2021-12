La Lazio pensa a Meret se Strakosha dovesse partire (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gennaio si avvicina e così anche il mercato di riparazione, importante occasione per le squadre che necessitano di rinforzi immediati. È il caso della Lazio che pensa a Meret se Strakosha dovesse partire. I biancocelesti avrebbero infatti bisogno di una mano in più in porta. La Lazio punta a recuperare gli infortunati per Empoli La Lazio pensa a Meret: operazione possibile? Gennaio è il mese dei nuovi inizi, dei rientri, dei recuperi e ovviamente del mercato invernale. La finestra di riparazione è un’importante chance per i club per cercare di rimediare ad eventuali lacune, comprando giocatori che possano essere funzionali ai moduli dell’allenatore. In casa Lazio cominciano a circolare i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gennaio si avvicina e così anche il mercato di riparazione, importante occasione per le squadre che necessitano di rinforzi immediati. È il caso dellachese. I biancocelesti avrebbero infatti bisogno di una mano in più in porta. Lapunta a recuperare gli infortunati per Empoli La: operazione possibile? Gennaio è il mese dei nuovi inizi, dei rientri, dei recuperi e ovviamente del mercato invernale. La finestra di riparazione è un’importante chance per i club per cercare di rimediare ad eventuali lacune, comprando giocatori che possano essere funzionali ai moduli dell’allenatore. In casacominciano a circolare i ...

Lazio, idea Meret Commenta per primo La Lazio pensa ad Alex Meret come prossimo portiere per Maurizio Sarri e potrebbe arrivare già nel mese di gennaio. Il portiere friulano è in scadenza nel 2023 e ad ora ha rifiutato il rinnovo da parte ...

