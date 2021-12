La Germania in terapia intensiva dà la precedenza ai disabili vaccinati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra un padre di famiglia cinquantenne non vaccinato contro il covid e un disabile invece immunizzato, se mancano posti in terapia intensiva, in Germania si darà la precedenza ai pazienti disabili vaccinati. Sul tema si è infatti pronunciata ieri la Corte costituzionale tedesca, che ha sollecitato il Parlamento a fornire delle disposizioni per risolvere dilemmi di questo tipo. Lo riporta La Stampa. In particolare la Corte di Karlsruhe ha accolto il ricorso di 9 persone con disabilità che hanno dichiarato di sentire minacciato il loro diritto di accesso alle cure in caso di scelta da parte del personale medico del paziente da salvare. E in caso, ovviamente, di mancanza di posti sufficienti in terapia intensiva. La Corte ha sottolineato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra un padre di famiglia cinquantenne non vaccinato contro il covid e un disabile invece immunizzato, se mancano posti in, insi darà laai pazienti. Sul tema si è infatti pronunciata ieri la Corte costituzionale tedesca, che ha sollecitato il Parlamento a fornire delle disposizioni per risolvere dilemmi di questo tipo. Lo riporta La Stampa. In particolare la Corte di Karlsruhe ha accolto il ricorso di 9 persone contà che hanno dichiarato di sentire minacciato il loro diritto di accesso alle cure in caso di scelta da parte del personale medico del paziente da salvare. E in caso, ovviamente, di mancanza di posti sufficienti in. La Corte ha sottolineato ...

