La Corte costituzionale tedesca | ' I disabili vaccinati hanno sempre precedenza sui no vax per il ricovero'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laha stabilito che latà non deve influire sui criteri di scelta dei pazienti Covid in caso di scarsità di posti letto in Germania: tra un vaccinato e un non ...

Advertising

fattoquotidiano : Germania, la Corte Costituzionale ora chiede al Parlamento norme per il triage: “Non possono svantaggiare i disabil… - ladyonorato : Qui il Dr. Daniele Cenci, Consigliere della Corte di Cassazione, anticipa la “mannaia costituzionale” sulla legge c… - messveneto : Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva: Se mancano posti passano prima i disabili im… - taninoferri : La Corte costituzionale di Romania rifiuta il primato della legge europea su quella romena: che bello Romenexit!!! - attilioc39 : @LorenzoMACCARO7 @lucabattanta Mattarella, Corte Costituzionale il meglio dell'assenteismo continuano ad incassare… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte costituzionale

Orizzonte Scuola

Latedesca ha stabilito che la disabilità non deve influire sui criteri di scelta dei pazienti Covid in caso di scarsità di posti letto in Germania: tra un vaccinato e un non ...... giurista e accademico, due volte presidente del Consiglio dei ministri (dal 1992 al 1993 e dal 2000 al 2001), oltreché due volte Ministro del Tesoro, nonché vicepresidente della...Secondo la Corte tedesca, le raccomandazioni pandemiche attuali fornite agli ospedali rischierebbero di sfavorire le persone con disabilità e vanno quindi cambiate ...Aumenti in arrivo anche per gli stipendi dei vertici della pubblica amministrazione. Il tetto fissato nel 2014 a 240 mila euro potrà essere rivisto all'insù adeguandosi ...