La corsa al litio dell’Ue evita le dipendenze | ma è piena di ostacoli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella valle del fiume Jadar, nella Serbia occidentale, c’è un grande giacimento diche il gruppo anglo-australiano Rio Tinto vorrebbe estrarre: ha promesso di investire 2,4 miliardi di dollari, ma per ora il progetto è sospeso. Ci sono state molte proteste da parte degli ambientalisti locali e il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che pure è a favore della miniera, ha detto che senza il consenso degli abitanti non andrà avanti: ha le elezioni nell’aprile prossimo. Un’attivista ha spiegato le sue ragioni al Financial Times: “Ilrenderebbe il mondo più pulito, e i paesi dell’Europa occidentale potrebbero sentirsi a posto con la coscienza. Ma questo posto diventerebbe una discarica e le nostre vite sarebbero distrutte”. La Commissione europea ha pubblicato un documento in cui dice che l’Ue dovrebbe avere a disposizione diciotto volte il ...

