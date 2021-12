La campagna vaccinale accelera, ieri il picco di inoculazioni: oltre 619mila (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La campagna vaccinale nazionale accelera. ieri si è registrato il picco di somministrazioni. “Nella giornata di ieri oltre 619 mila somministrazioni, dopo le 583 mila di lunedì” ha fatto sapere la struttura commissariale di Francesco Figliuolo. In particolare, ieri sono state inoculate 57 mila prime dosi, 34 mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lanazionalesi è registrato ildi somministrazioni. “Nella giornata di619 mila somministrazioni, dopo le 583 mila di lunedì” ha fatto sapere la struttura commissariale di Francesco Figliuolo. In particolare,sono state inoculate 57 mila prime dosi, 34 mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila.

