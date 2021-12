La Bella e La Bestia | Ryan Gosling avrebbe dovuto interpretare il ruolo de La Bestia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)ilde Lanella pellicola del 2017 intitolata Lae Lama all'epoca era occupato con le riprese di un altro film. Lae Laè il remake del classico Disney del 1991 e, sebbene adi protagonisti siano stati Emma Watson e Dan Stevens, inizialmente, lo studio aveva scelto un'altra star hollywoodiana per ilde La: si tratta di, il quale rifiutò la parte per recitare in un altro pluripremiato progetto. Come riportato da Fanpage.it, il ...