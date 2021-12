Kilde trionfa nel Super-G di Bormio | Casse decimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Aleksander Aamodtnel-G di, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il norvegese ha completato la propria prova in 1’27?95 con una manche perfetta. Sorpresa Raphael Haaser balzato in seconda posizione col pettorale numero 25 (+0?72) davanti al connazionale Vincent Kriechmayr (+0?85), terzo e ancora a secco di vittorie. Il migliore degli italiani è Mattia, sceso in pista col pettorale numero 1, in decima posizione, seguito da Christof Innerhofer, tredicesimo. Dominik Paris, vincitore della discesa di ieri, è 24°, fuori dai 30 Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Matteo Franzoso.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.