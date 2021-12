Katy Perry torna a farci ballare (a casa) ecco il nuovo singolo When I’m Gone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo Daisies e Smile, Katy Perry è tornata con un nuovo singolo e questa volta tutto da ballare. La popstar ha appena rilasciato When I’m Gone ft Alesso. Bel pezzo dance orecchiabile e con un ritornello perfetto, come direbbe Super Simo, ‘un ritmo che entra dento’. Se facciamo floppare anche questo singolo mi inca arrabbio. E con le discoteche chiuse, 3 milioni di persone in quarantena e 100.000 contagi al giorno non ci resta che ballare in camera… .@KatyPerry & @Alesso have released their new single, “When I’m Gone.” Stream: https://t.co/FIfpqOBkJq pic.twitter.com/5ZbLnlfLl1 — Pop Crave (@PopCrave) December 29, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo Daisies e Smile,ta con une questa volta tutto da. La popstar ha appena rilasciatoI’mft Alesso. Bel pezzo dance orecchiabile e con un ritornello perfetto, come direbbe Super Simo, ‘un ritmo che entra dento’. Se facciamo floppare anche questomi inca arrabbio. E con le discoteche chiuse, 3 milioni di persone in quarantena e 100.000 contagi al giorno non ci resta chein camera… .@& @Alesso have released their new single, “I’m.” Stream: https://t.co/FIfpqOBkJq pic.twitter.com/5ZbLnlfLl1 — Pop Crave (@PopCrave) December 29, ...

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry è tornata, ecco When I'm Gone feat. Alesso - AUDIO Sempre più prossima allo sbarco a Las Vegas, e alla disperata ricerca di una vera hit che le manca da anni ( Dark Horse , 2013, l'ultima numero uno Billboard), Katy Perry è tornata con un pezzo disco che pare uscito da una compilation estiva. Un qualcosa che 10 anni fa avrebbe probabilmente cantato Kelly Rowland. Ma fa il suo, se solo potessimo ballarla in ...

Katy Perry ha fatto sapere quale sarà la scaletta della sua residency a Las Vegas Manca pochissimo all'inizio della concert residency di Katy Perry a Las Vegas ! Stasera, 29 dicembre, si terrà il primo concerto di Play , la serie di date che la pop star terrà nella celebre città fino al 19 gennaio 2022. Alla vigilia del debutto, Katy ...

